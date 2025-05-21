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Второй поток программы «Время героев» объединит 85 участников

На второй поток президентской программы «Время героев» отобран 31 Герой России
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Программа «Время героев»

На второй поток президентской программы «Время героев» отобрано 85 участников. Об этом стало известно по итогам заседания общественного совета образовательной программы для участников и ветеранов СВО.

В ходе мероприятия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко представил результаты отбора на второй поток программы. По его словам, на участие во втором потоке подали заявки 21 644 бойца, что добавилось к 44 тыс. заявок, поступившим в прошлом году. Более 60% кандидатов прошли все этапы регистрации и отбора.

Кириенко отметил, что среди ключевых критериев отбора были воинские заслуги и высокий управленческий опыт, как гражданский, так и боевой.

«Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы. Значительно выросло количество кандидатов с самыми высокими государственными наградами, в первую очередь Героев России и кавалеров ордена Мужества. Если члены совета не возражают, то мы предлагаем выдвинуть на второй поток 85 человек», — отметил он.

По его словам, 37 участников были отобраны из числа подавших заявки в первой волне регистрации, еще 48 — во второй волне.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сообщил, что уже 42 участника первого потока программы получили назначения в органы исполнительной и законодательной власти, общественные организации и госкорпорации.

«Мы видим, что все без исключения участники программы – это очень мотивированные, талантливые и ответственные люди, готовые с полной самоотдачей служить своей Родине. Мы достаточно системно подошли к сбору обратной связи от наших героев, экспертов и наставников и обязательно учтем эти данные при подготовке второго потока программы», — добавил он.

По словам Комиссарова, это необходимо для того, чтобы программа оставалась современной и актуальной, а также учитывала передовой опыт лучших программ России.

Сенатор Совета Федерации, Герой России, член общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин отметил, что среди выбранных участников второго потока 31 Герой России, 72 кавалера ордена Мужества.

Напомним, «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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