В Москве пенсионер положил в коробку из-под утюга 24 млн рублей и отдал мошенникам

Пожилой житель Москвы поверил в угрозы мошенников и остался без денег, пенсионер отдал курьеру 24 млн рублей накоплений. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Неизвестные связались с 70-летним мужчиной и сообщили, что ему необходимо получить товар, заказанный на маркетплейсе. Пенсионер позволил аферистам завладеть его личными данными, продиктовав код из СМС-сообщения.

Мошенники заявили москвичу, что его подозревают в экстремизме, и чтобы избежать «изъятия» его личных средств, их необходимо «легализовать». Потерпевший сложил в коробку из-под утюга имевшиеся у него 191,4 тысяч долларов и 82,2 тысяч евро (около 24 млн рублей) и передал деньги курьеру.

До этого сообщалось, что в Петербурге доцент вуза «спасала» накопления и лишилась 8 млн рублей. Женщина в течение суток общалась по телефону с неизвестными. Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее накопления находятся в опасности. Чтобы «спасти» деньги, петербурженка перевела им 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве поймали курьера, который по заданию мошенников забрал у женщины 9 млн рублей.