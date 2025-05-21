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Skillbox запустил ИИ-помощника для сопровождения студентов

Skillbox: более 80% студентов положительно относятся к использованию ИИ в обучении
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Shutterstock

Образовательный холдинг Skillbox запустил ИИ-помощника, который будет помогать студентам на курсах дополнительного профессионального образования, сообщает пресс-служба холдинга.

ИИ-помощник, разработанный командой Skillbox, будет учитывать различные вопросы обучения студента, среди которых пройденные курсы, темы для повторения и другие вещи. Также ИИ-помощник поможет студентам осуществлять навигацию по образовательной программе.

Как отметил сооснователь и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox Сергей Попков, ИИ в обучении помогает преподавателям быстрее реагировать на запросы студентов.

«По данным нашего внутреннего исследования, более 80% студентов положительно относятся к использованию ИИ в обучении, а 63% подчеркивают значимость сочетания ИИ с «живым» сопровождением», — сказал он.

В холдинге отметили, что Skillbox стал первой компанией на рынке, которая внедрила ИИ-помощника для преподавателей школы английского языка.

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