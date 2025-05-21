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«Серьезная травма»: врач назвал неожиданную причину выпирающего живота

Врач Животов: выпирающий живот – признак травмы и опущения внутренних органов
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Если россияне сталкиваются с тем, что никакие диеты и физические упражнения не помогают им убрать выпирающий живот, то причиной такой фигуры может быть не лишний вес или строение организма, а скрытые заболевания. В том числе это может говорить об опущении внутренних органов вследствие травмы копчика, заявил врач-остеопат Владимир Животов «Пятому каналу».

Выпирающий живот может наблюдаться у любого человека, и чаще всего это не признак лишнего веса, считает специалист.

«Если торчит живот — нужно думать не про то, что человек слишком много ест. А про то, что у человека есть опущение внутренних органов, которые и начали выдавливать вперед брюшную стенку, что мы обычно принимаем за толстый живот», — пояснил он.

Произойти это может из-за травмы копчика, при которой кишечник как бы «сдергивается вниз», заявил врач. Также, по его словам, способствовать такому состоянию могут сложные тренировки с поднятием тяжестей, беременность, при которой у женщин растягивается брюшная стенка. По этому у женщин даже после родов еще в течение десяти месяцев сохраняется такой же живот, как в период вынашивания ребенка, объяснил медик.

При таком состоянии убрать выпирающий живот диетами и качанием пресса не получится – это, по словам Животова, только усугубит ситуацию, так как причиной проблемы является не жировая ткань. Важнее подтянуть связки, держащие кишечник. Полезны для этого могут быть дыхательные упражнения, за исключением «вакуума», считает врач.

«Элемент дыхания с втягиванием живота используется в упражнении для подъема органов, — пояснил он. — Но «вакуум» больше полезен для массажа внутренних органов, однако не способствует их подъему — тут нужны еще и активные движения рук».

Лучшим способом избавиться от торчащего живота эксперт назвал упражнение для подтягивания связок. Для его выполнения нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях, прижав поясницу к поверхности. Затем следует выдохнуть, втянуть живот и рукой провести по нему, как бы поднимая органы. Также можно в свободное время в течение дня максимально втягивать живот и сокращать мышцы пресса до ощущения жжения, заключил остеопат.

Подробнее о том, почему появляется жир на животе и как можно эффективно от него избавиться, «Газета.Ru» узнала у нутрициолога Натальи Петровой и фитнес-тренера Станислава Филиппова.

Ранее пластический хирург рассказал, как убрать живот после родов.

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