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Врач рассказал о пользе ринопластики для качества жизни пациентов

Врач Алексанян: ринопластика позволяет избавиться от комплексов
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Rabizo Anatolii/Shutterstock/FOTODOM

Ринопластика, в ходе которой корректируется форма носа, позволяет улучшить качество жизни пациентов, а также избавиться от дискомфорта и комплексов. Об этом RuNews24.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

По его словам, многие люди, которые обращаются к пластическому хирургу, страдают от заниженной самооценки из-за неудовлетворенности формой носа.

«Они избегают фотографирования, ограничивают социальные контакты, боятся публичных выступлений. В таких случаях ринопластика выходит за рамки простой косметической операции, превращаясь в своего рода терапию. В данном случае, хирург работает не только над формой носа, но и над психологическим состоянием пациента», — отметил Алексанян.

Врач отметил, что после операции пациенты чувствуют себя более уверенно, что способствует более активному общению и построению новых отношений. Он добавил, что улучшения во внешности также помогают людям улучшить эмоциональное состояние, снизить уровень стресса и тревоги.

Пластический хирург клиники IQ Plastique Рауф Юсифзаде до этого рассказал «Газете.Ru», что быстро восстановиться после ринопластики и других операций на лице поможет курс реабилитационных процедур.

Ранее пластический хирург назвал самые популярные операции у мужчин.

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