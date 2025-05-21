Во Франции подтвердили отказ основателю Telegram Павлу Дурову в поездке в США

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запрашивал разрешение на поездку в США для встречи с инвестиционными фондами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.

Отмечается, что ходатайство о частичном снятии судебного надзора было отклонено 12 мая. В прокуратуре Парижа заявили, что поездка за границу не представляется необходимой и обоснованной.

Накануне стало известно, что французские власти отклонили просьбу Дурова о поездке в США для переговоров с инвесторами.

Дуров был арестован в августе 2024 года во французском аэропорту и находится под строгим юридическим контролем с сентября. Ему предъявили шесть обвинений, связанных с незаконной деятельностью в Telegram. Предпринимателю запрещено покидать Францию ​​без разрешения суда.

Несколько дней назад Дуров обвинил власти и спецслужбы Франции в попытке повлиять на политику других стран. На своей странице в Х он написал, что французская внешняя разведка хотела получить от него IP подозреваемых в терроризме во Франции, однако «их основной целью всегда была геополитика: Румыния, Молдова, Украина».

Ранее Дуров заявил, что за 12 лет Telegram никогда не раскрывал ни байта личных сообщений.