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53% россиян не верят в крупный выигрыш в лотерее

Rambler&Co: только 2% россиян выигрывали значительные суммы в лотерее
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Национальная лотерея

Медиахолдинг Rambler&Co провел опрос, чтобы выяснить, верят ли россияне в удачу в лотереях и как новости о крупных выигрышах влияют на их отношение к розыгрышам.

Почти половина опрошенных (47%) никогда не участвовали в лотереях и не планируют начинать. Еще 21% пробовали покупать билеты, но отказались от этой идеи. Время от времени играют 15%, по праздникам или ради крупных призов — 7%, а регулярно участвуют лишь 10%.

Результаты показывают низкий уровень успеха: 27% никогда ничего не выигрывали, 25% лишь окупали стоимость билета, 26% получали небольшие суммы. Только 2% респондентов могут похвастаться значительным выигрышем, а 20% вообще не имеют опыта участия в лотереях.

Треть опрошенных (32%) считают лотереи пустой тратой денег, 30% воспринимают их как привлекательную, но иллюзорную мечту. Для 18% покупка билета — импульсивное решение, 9% видят в лотерее шанс изменить жизнь, 7% считают ее развлечением, а 4% покупают билеты как подарок.

Альтернативные розыгрыши, такие как конкурсы в соцсетях или промоакции, также не вызывают ажиотажа: 72% участвуют в них редко, 24% привлекают акции с моментальными призами или регистрацией чеков, и только 4% интересуются конкурсами репостов.

Скептицизм россиян трудно преодолеть: 53% принципиально не верят в крупный выигрыш. Гарантированный минимальный приз заинтересовал бы 16%, подарочный билет — 12%. Реальные истории выигрышей знакомых вдохновили бы 10%, а публикации в СМИ — 3%. Еще по 3% привлекли бы персональные бонусы или целевые розыгрыши (например, квартиры или автомобиля).

Опрос проводился с 5 по 12 мая 2025 года на платформах Rambler&Co, охватив 88 198 интернет-пользователей.

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