Число пострадавших при взрыве газа в доме в Ставрополе увеличилось

Минздрав: число пострадавших при взрыве в Ставрополе выросло до трех

Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе увеличилось до трех. Об этом сообщила региональная пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, одна пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Также за помощью к врачам обратились два человека, один из которых ребенок. Его состояние оценили как удовлетворительное.

Как уточнил Mash, пострадала 31-летняя женщина, у нее травма нижней конечности, а также 10-летний ребенок. У обоих, предварительно, черепно-мозговая травма, их увезли в больницу.

Все произошло ранним утром на 18-м этаже многоэтажки на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Около 30 припаркованных внизу машин оказались завалены кусками бетона.

Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа. Дом отключили от света, газа и воды. На место ЧП прибыли спасатели. В результате взрыва повреждения получили пять этажей соседнего дома. Там образовалась пробоина в стене, ограждение двух балконов разорвано, выбиты окна в семи квартирах, говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске автомобиль взорвался, проезжая мимо жилого дома, и попал на видео.