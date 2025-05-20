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Пенсионерка из Ярославля перевела мошенникам более 10 млн рублей

В Ярославле пенсионерка лишилась 10 млн рублей, поверив мошенникам
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Ярославля, запуганная мошенниками, за несколько недель перевела на неизвестные счета все накопления. Об этом сообщает областное управление МВД.

Мошенники связались с 66-летней пенсионеркой в конце апреля. Под видом сотрудников правоохранительных органов и работников портала «Госуслуги», они убедили пожилую женщину в том, что деньги с ее банковских счетов могут быть похищены и использованы для финансирования незаконных вооруженных формирований.

Потерпевшая обналичила сбережения, установила на телефон приложение и перевела все деньги на якобы безопасные счета. Общий ущерб составил 10,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге доцент вуза «спасла» накопления и лишилась 8 млн рублей. Женщина в течение суток общалась по телефону с неизвестными. Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее накопления находятся в опасности. Чтобы «спасти» деньги, петербурженка перевела им 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее московский пенсионер отдал аферистам монеты и золотые слитки на 148 млн рублей.

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