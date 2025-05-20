В Астрахани двое мужчин похитили знакомого и вымогали у него деньги

В Астраханской области огласили приговор организатору похищения знакомого, мужчина вместе с подельником вымогал у потерпевшего деньги. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый вместе со своим приятелем насильно затолкали в машину общего знакомого. Потерпевшего вывезли на берег реки, где начали избивать и требовать 300 тысяч рублей, а затем привезли избитого мужчину в банк.

Астраханец обратился за помощью к одному из менеджеров, который вызвал сотрудников правоохранительных органов. Одному из похитителей удалось скрыться, он объявлен в федеральный розыск. Второй обвиняемый был признан виновным, приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье приезжие похитили женщину и вымогали у нее деньги.