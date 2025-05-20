В Чите девушка отбилась от насильника в подъезде дома

В Забайкальском крае будут судить местного жителя, который напал на девушку в подъезде дома и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, инцидент произошел в декабре 2024 года. 20-летняя девушка возвращалась домой, в подъезд многоэтажки за ней вошел неизвестный. Злоумышленник набросился на горожанку, попытался ее изнасиловать, но получил отпор.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность и задержали нападавшего. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчина признался в попытке изнасилования, было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что мужчина изнасиловал женщину на крыше заброшенного дома в Петербурге. 46-летняя петербурженка и ее спутник распивали алкоголь на крыше заброшенного дома на Ремесленной улице, после чего в первом часу ночи мужчина насильно вступил с собутыльницей в интимную связь. Жертва получила травмы и не смогла покинуть место происшествия, и около четырех часов утра насильник воспользовался ее беспомощным состоянием еще раз. Пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей грудной клетки. Подозреваемого в совершении преступления, 43-летнего безработного объявили в розыск.

Ранее неизвестный изнасиловал девушку-инвалида в петербургской квартире.