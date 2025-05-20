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Мужчина публично обвинил супругу в измене и выставил ее посмешищем

В США пожарный на своей дне рождения публично обвинил жену в супружеской измене
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cancelthispod/TikTok

Пожарный из Нью-Джерси (США) Ник Гелант публично обвинил свою супругу Саманту Эгуэс в неверности во время празднования своего сорокалетия. Об этом сообщает The New York Post.

Один из гостей снял конфликт между партнерами на видео и выложил его в соцсети, ролик завирусился и собрал миллионы просмотров.

На кадрах видно, как мужчина с микрофоном подходит к супруге и во всеуслышание заявляет, что несмотря на свой праздник приготовил кое-что для жены. Он подходит к ней, забирает ее обручальное кольцо. Затем он крепко целует супругу и после резко отталкивает от себя. Далее следует монолог, в котором Гелант называет семейную жизнь «собачьей чушью», жену — «шлюхой». Он обвиняет супругу в измене и заявляет, что своими действиями она разрушила их брак и причинила боль не только ему, но и их детям.

Большинство гостей вечеринки, как и сама женщина, находятся в замешательстве. Но после заявления супруга, что он готов поделиться доказательствами «ее похождений» со всеми, покидает праздник. Вместе с ней уходят ее родные, которые также присутствовали на празднике зятя.

По информации издания, после того, как часть гостей покинула вечеринку, веселье продолжилось.

Ранее сообщалось, что девушка уличила парня в измене при помощи домофона.

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