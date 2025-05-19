Двое братьев решили растопить печь и сожгли дом и сарай с поросятами

В Амурской области дети сожгли дом своего дяди и сарай с животными

В Приамурье дети устроили крупный пожар, пытаясь растопить печь в доме у родственника. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Инцидент произошел в селе Белый Яр. Две семьи родственников жили по соседству. Их дети вместе проводили время. В один из дней двое мальчиков семи и пяти лет пробрались в закрытый дом своего дяди и решили растопить печь. Огонь вышел из-под контроля и перекинулся на постройку. Их мать заметила пламя, когда оно уже охватило сарай и подбиралось к ее дому.

На момент прибытия огнеборцев на двух участках горели жилой дом, хозпостройки и зимняя кухня. Возгорание оперативно потушили, полностью выгорела жилая постройка, еще у двух повреждены крыши, также сгорел сарай с поросятами. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Иркутской области два брата спалили баню, играя со спичками. Мальчики двух и шести лет играли во дворе и нашли спички. Они стали поджигать их и бросать и случайно устроили пожар. На участке загорелась баня. Когда огонь начал распространяться, братья испугались и побежали к родителям, которые в это время находились в доме. Пламя успело охватить 12 квадратных метров постройки.

Ранее в Марий Эл дети играли с зажигалкой и устроили ландшафтный пожар.