Депутат Романов поздравил губернатора Беглова с днем рождения

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с днем рождения. Поздравление было опубликовано в Telegram-канале парламентария.

«От души поздравляю губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова с Днем рождения!» — написал депутат.

По словам депутата, несмотря на вызовы времени, усилиями Беглова город демонстрирует устойчивое развитие. Он подчеркнул, что у Петербурга появились ресурсы для реализации важнейших социальных и инфраструктурных проектов.

«Расширяются социальные программы, активно строятся детсады, школы и больницы, возводятся транспортные объекты федерального значения, вскоре — впервые за несколько десятилетий – Нева получит новую переправу», — добавил Романов.

Парламентарий добавил, что благодаря энергии, мудрости и креативности губернатора Петербург укрепил статус второй столицы России и стал лидером среди регионов по многим направлениям.

Кроме того, депутат выделил способность Беглова объединять федеральную, региональную и муниципальную власти в единую эффективную команду для конструктивного диалога и продуктивной работы.

«От всего сердца желаю Александру Дмитриевичу крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, настойчивости и терпения, надежных единомышленников! Рад, что мне повезло работать с Александром Бегловым вместе на благо петербуржцев и нашего великого города!» — заключил Романов.