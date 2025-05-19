Пьяный россиянин облил бензином и поджег двух женщин в комнате общежития

В Усинске огласили приговор местному жителю, который пытался заживо сжечь двух женщин, одну из пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Коми.

Инцидент произошел в апреле 2024 года в общежитии по улице 60 лет Октября. Пьяный обвиняемый находился в комнате вместе с двумя женщинами. Он облил их горючей жидкостью и поджег. Спасти одну из пострадавших не удалось, вторую с множественными ожогами доставили в больницу. Огонь также уничтожил имущество потерпевших.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Алтае пенсионер пытался сжечь соседа и получил три года колонии. 70-летний обвиняемый часто ссорился со своим соседом. В один из дней он решил отомстить ему за старые обиды, пришел в гараж к соседу, облил его бензином и бросил в мужчину горящую спичку. Потерпевший выбил у нападавшего коробок из рук, скрутил его и вызвал полицию.

Ранее в Новосибирской области мужчина пытался сжечь женщину и ребенка.