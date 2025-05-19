В Бельгии обнаружили 1800-летнюю римскую водопроводную трубу из полого дерева

В Бельгии обнаружили 1800-летнюю римскую водопроводную трубу, сделанную из полых стволов деревьев, пишет Good News Network.

Археологи в бельгийском городе Арсхот сделали неожиданное открытие — древнеримский водопровод, построенный из полых стволов деревьев. Возраст находки оценивается примерно в 1800 лет, что делает её одним из самых старых инженерных сооружений такого типа в регионе.

Открытие было сделано случайно во время плановых работ по ремонту дороги возле церкви Святого Михаила. Под слоями почвы и камней специалисты обнаружили систему деревянных труб, проложенных друг за другом на глубине около одного метра.

Судя по всему, трубы были изготовлены из крупных дубовых стволов, которые искусно выдолблены изнутри, чтобы обеспечить поток воды. Диаметр каждого элемента составлял около 30 сантиметров, а длина — до двух метров. Всего археологи извлекли около 15 таких секций.

Этот район Бельгии входил в состав Римской империи в период II века н.э., когда здесь существовали хорошо организованные поселения с развитой инфраструктурой. Найденный водопровод мог использоваться для подачи воды из близлежащего источника в дома или общественные здания, такие как термы.

По словам представителей местного исторического музея, использование дерева вместо более распространённых керамических или свинцовых труб встречается редко, особенно в таком хорошем состоянии сохранности. Обычно органические материалы разрушаются со временем, но уникальные грунтовые условия помогли сохранить древние конструкции.

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