В Подмосковье прошли соревнования по робототехнике

Региональные соревнования по робототехнике «КосмоRobots» прошли в Королеве

В детском технопарке «Кванториум» в Королеве 17 мая прошли региональные открытые соревнования по робототехнике «КосмоRobots», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках соревнований участники создавали своих роботов, программировали их, а затем роботы выполняли задания на движение по заданной траектории, преодоление препятствий и перенос груза.

По итогам всех конкурсов Егор Федоров из Королева занял 1 место, второе — Серафим Шкуров из Реутова, а третье место занял Слава Барановский из Краснознаменска.

Всем участникам вручили памятные призы.

В рамках мероприятия также проводились соревновательные очные треки: STEAM WeDo, «Уборщик» (образовательные конструкторы для детей до 12 лет), «Лунный путь», «Неизвестная конструкция» и выставка творческих проектов «Доступные Технологии».