В Туапсе стартовали XX летние спортивные игры «Роснефти»

Более 80 команд примут участие в XX летних спортивных играх «Роснефти»

В Туапсе прошел первый отборочный этап XX летних спортивных игр «Роснефти», в котором приняли участие 8 команд из Тюмени, Ямала, Башкортостана и Кубани, сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в «Роснефти», отборочные игры, в которых примут участие около 80 команд из дочерних предприятий компании, пройдут в 9 городах России.

Всего в программу игр включили 13 дисциплин, среди которых мини-футбол, настольный теннис, пулевая стрельба и другие.

Также в программу летних спортивных игр впервые включили плавание вольным стилем.

Всего в Туапсе спортсмены разыграли 106 комплектов наград в личных и командных зачетах.

После 3 дней отборов в финальную часть ХХ летних спортивных игр попали команды «Пурнефтегаза» и Туапсинского НПЗ.

Отборочные игры летних спортивных игр «Роснефти» также пройдут в Тюмени, Краснодаре, Самаре, Ангарске, Рязани Уфе, Красноярске и Ханты-Мансийские. Финал пройдет осенью в Сочи.