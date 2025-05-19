Экс-главе минздрава Саратовской области вынесли приговор по делу о невыдаче лекарства ребенку

Бывшего министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина оправдали по делу о невыдаче ребенку-инвалиду жизненно необходимого лекарства. Об этом сообщили РИА Новости в судебном участке №1 Фрунзенского района Саратова.

Выдать ребенку лекарство под названием «Сабрил» постановил суд. Однако Костин не выполнил это требование, в связи с чем ему предъявили обвинения по статье о злостном неисполнении вступившего в законную силу решения суда. Это дело с марта рассматривала мировой судья Екатерина Чермашенцева.

«Оправдательный», — сказала собеседница агентства, оглашая вердикт мирового судьи.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Костин возглавлял министерство здравоохранения Саратовской области с 24 апреля 2020 года по 20 июня 2024 года. С февраля по октябрь 2022 года совмещал свою должность министра с постом зампреда правительства региона. Покинул пост главы минздрава с формулировкой «по собственному желанию».

До этого сообщалось, что в Тюмени врачи-педиатры перестали выписывать детям-льготникам рецепты на получение жизненно важного лекарства, поскольку его нет в аптеках. По данным СМИ, речь идет о «Метотрексате», который назначается при ревматоидном артрите.

В свою очередь в департаменте здравоохранения региона опровергли заявления врачей, отметив, что «препарат имеется в достаточном количестве» и проблем с его отпуском нет.

Ранее родителям мальчика, страдающего от спинально-мышечной атрофии, объяснили отказ минздрава лечить его «Спинразой».