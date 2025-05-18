На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге доцент вуза «спасала» накопления и лишилась 8 млн рублей

78.ru: в Петербурге сотрудник вуза осталась без денег из-за мошенников
close
Shutterstock

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга пожилая женщина поверила в легенду мошенников и перевела им 8 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 62-летняя доцент Военно-медицинской академии. Женщина сообщила, что в течение суток общалась по телефону с неизвестными.

Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее накопления находятся в опасности. Чтобы «спасти» деньги, петербурженка перевела им 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Курска стала жертвой мошенников, поверив лжесотруднице страховой компании. Неизвестные предложили женщине продлить срок действия полиса, который у нее якобы заканчивался. Пострадавшая продиктовала код из сообщения злоумышленникам. Позже ей стали звонить якобы специалисты Роскомнадзора, сотрудники банка и силового ведомства, демонстрируя удостоверения. Выяснилось, что кто-то якобы оформил доверенность на иностранца. Женщина передала мошенникам сбережения дочери и зятя, им же она отдала средства от продажи машины. Общий ущерб составил 5,5 млн рублей.

Ранее петрозаводчанка лишилась более чем 4 млн рублей из-за аферистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами