В Петербурге доцент вуза «спасала» накопления и лишилась 8 млн рублей

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга пожилая женщина поверила в легенду мошенников и перевела им 8 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 62-летняя доцент Военно-медицинской академии. Женщина сообщила, что в течение суток общалась по телефону с неизвестными.

Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее накопления находятся в опасности. Чтобы «спасти» деньги, петербурженка перевела им 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Курска стала жертвой мошенников, поверив лжесотруднице страховой компании. Неизвестные предложили женщине продлить срок действия полиса, который у нее якобы заканчивался. Пострадавшая продиктовала код из сообщения злоумышленникам. Позже ей стали звонить якобы специалисты Роскомнадзора, сотрудники банка и силового ведомства, демонстрируя удостоверения. Выяснилось, что кто-то якобы оформил доверенность на иностранца. Женщина передала мошенникам сбережения дочери и зятя, им же она отдала средства от продажи машины. Общий ущерб составил 5,5 млн рублей.

Ранее петрозаводчанка лишилась более чем 4 млн рублей из-за аферистов.