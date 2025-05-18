В Петербурге сотрудник НИИ поверил в уголовное дело и лишился 3 млн рублей

В Петербурге мужчина лишился накоплений, поверив в уголовное дело

Пожилой сотрудник Петербургского НИИ поверил мошенникам и перевел им 3 млн рублей, испугавшись уголовного дела. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В правоохранительные органы обратился 87-летний сотрудник геологического института. Мужчина сообщил, что в течение 10 дней общался по телефону с неизвестными. Злоумышленники под видом сотрудников ФСБ запугали пенсионера несуществующим уголовным делом о пособничестве терроризму и убедили его перевести накопления на якобы безопасный счет.

Потерпевший, следуя указаниям аферистов, отправил на указанные ими реквизиты 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Ростове мужчина отдал аферистам 66,7 млн рублей, пытаясь обменять криптовалюту. Неизвестные связались с мужчиной и представились сотрудниками военной прокуратуры. Злоумышленники предложили пострадавшему обменять одну криптовалюту на другую.

Ранее токарь из Нижнего Новгорода остался без машины и отдал мошенникам 3 млн рублей.