Россиянин ворвался в дом пенсионерки, украл у нее украшения и два телевизора

В Краснодарском крае мужчина ограбил пенсионерку, ворвавшись к ней в дом

В Белореченске 23-летний мужчина напал на пожилую женщину в ее доме, грабитель вынес технику и отобрал у пенсионерки украшения и два телевизора. Об этом сообщает УМВД Краснодарского края.

По данным следствия, злоумышленник ворвался в дом пожилой женщины. Он напал на пенсионерку и потребовал отдать ему деньги и ценности. Грабитель снял с нее золотые украшения, прихватил с собой два телевизора и скрылся.

Общий ущерб составил 80 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый житель станицы Пшехской. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Липецке мужчина ограбил 70-летнюю женщину-дворника, угрожая осколком бутылки. Через час нарушителя закона задержали патрульные. Злоумышленник признался, что попытался сдать украденный телефон в несколько ломбардов, но принимать его отказались. Осознав, что получить вознаграждение за украденное не получится, преступник избавился от гаджета. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мигрант избил и ограбил 62-летнюю пенсионерку на улице в Петербурге.