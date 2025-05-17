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Казахстан назвали самой успешной страной Центральной Азии

Востоковед Млечин: Касым-Жомарт Токаев не перестает удивлять
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Казахстан является самой успешной и самой значимой страной Центральной Азии и всего региона, заявил российский кинодокументалист и востоковед Леонид Млечин в день 72-летия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Важно понять, что движет президентом Токаевым. Одно можно сказать точно: не страсть к власти и почету. Не привычка слышать восхищенные речи штатных ораторов. Им движет сознание своей миссии: провести во всех сферах жизни масштабные реформы, которые уже на глазах меняют страну», — сказал он.

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгении Махмутовой, Казахстан является одним из экономических лидеров постсоветского пространства.

«Надо признать, что достижения в экономике действительно ощутимые, и достигнуты они именно благодаря этим президентским реформам. Так что Казахстану, я считаю, повезло с президентом», — сказала она.

Также директор аналитического центра российского общества политологов Андрей Серенко отметил, что «Токаев вошел в историю Казахстана как выдающийся реформатор и национальный лидер».

«Токаев спас Казахстан от внутренней смуты, смог сохранить дружеские отношения с Россией, начал эпоху великих реформ и укрепил национально-государственный суверенитет Казахстана», — подчеркнул Серенко.

С Серенко согласился политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Он отметил, что Токаев определил ключевую проблему экономики Казахстана – завершение долгого сырьевого суперцикла.

«Надо искать новые драйверы развития. Одним из них станет атомная энергетика. Строительство атомной станции это важное стратегическое решение, которое даст Казахстану толчок к развитию», — сказал он.

Напомним, 17 мая президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 72 года.

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