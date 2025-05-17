Мать с тремя детьми застряли на краю скалы в Крыму

В Крыму спасли туристку из Мурманска с тремя детьми

В Крыму спасатели эвакуировали женщину с тремя детьми из урочища Уч-Кош. Об этом сообщает «Крым Спас».

Жительница Мурманска с тремя детьми отправилась на прогулку в горах Ялты. Туристы сбились с тропы и заблудились. На помощь путешественникам выдвинулись спасатели.

Семью обнаружили выше водопада Оксек на крутом скально-осыпном склоне. Спасатели эвакуировали их в безопасное место. В медпомощи они не нуждались.

До этого сообщалось, что в Дагестане туристка рухнула с обрыва на базе отдыха, где хотела праздновать день рождения. Пострадавшую госпитализировали с раздроблением тазовых костей, на момент прибытия врачей она находилась в сознании, но несмотря на все усилия медиков спасти ее не удалось.

Ранее в Крыму мужчина на квадроцикле сорвался с 250-метрового склона.