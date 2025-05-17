На заводе в Южной Корее произошел пожар площадью в пять футбольных полей

«Рёнхап»: один человек пострадал при массивном пожаре на заводе в Южной Корее

Крупный пожар произошел на заводе компании Kumho Tire Co., являющейся вторым по величине производителем шин в Южной Корее, в городе Кванджу. Об этом пишет местное агентство «Рёнхап».

По информации журналистов, возгорание возникло на территории предприятия около 7:11 по местному времени (1:11 мск). Далее пламя быстро распространилось по производственным зданиям. В результате к 12:00 по местному времени (6:00 мск) огонь охватил 70% западной части завода, примерно равной по площади пяти футбольным полям.

«Национальное пожарное агентство Южной Кореи издало приказ о мобилизации огнеборцев по всей стране, разрешив привлекать к тушению возгорания персонал и технику из соседних регионов», — говорится в материале.

Как рассказали в пресс-службе Kumho Tire Co., в связи с пожаром производство на заводе было остановлено. В компании уточнили, что с территории предприятия были эвакуированы около 400 сотрудников. При этом один человек получил травмы и был госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает.

«Предполагается, что пожар начался из-за оборудования, используемого для нагрева сырой резины», — отмечается в статье.

Из нее следует, что всего на территории предприятия хранилось порядка 20 тонн сырой резины. Ожидается, что на полную ликвидацию возгорания может потребоваться до нескольких дней.

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