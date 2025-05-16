В Санкт-Петербурге прошел юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря

В Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге при поддержке «Роснефти» состоялся юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря «Россия у нас одна», посвященный 30-летию коллектива, сообщили в департаменте информации и рекламы «Роснефти».

«Роснефть» сотрудничает с хором более 10 лет, способствуя его гастролям по городам России с постановками, такими как «Несвятые святые», «Романовы», «Шедевры мировой культуры» и другими.

На юбилейном концерте, собравшем свыше 3,7 тыс. зрителей, прозвучали духовные произведения и популярные песни, включая «Помолимся за родителей», «Надежда», «Конь» и «Черный ворон». Зрители пели вместе с хором и стоя аплодировали артистам.

В концерте также приняли участие известные музыканты страны.

В 2025 году, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, хор представил постановку «Великой Победе посвящается». Программа, основанная на реальных историях героев войны, включает знаковые произведения фронтовых лет.

Гастрольный тур охватит 24 города, завершится 3 июля в Сочи, а в преддверии 9 мая концерты прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

Хор Сретенского монастыря, известный уникальной манерой исполнения, выступал в 45 странах на престижных площадках.