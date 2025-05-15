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В Подмосковье завершился очный этап конкурса «Лидеры России. Политика»

В финал конкурса «Лидеры России. Политика» вышли 105 участников
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АНО «Россия – страна возможностей»

Очный этап конкурса «Лидеры России. Политика» в мастерской управления «Сенеж» завершился 15 мая в Подмосковье, сообщает пресс-служба конкурса.

По итогам четырех дней оценочных мероприятий из числа полуфиналистов были отобраны 105 участников, которые продолжат обучение в рамках образовательной программы проекта.

Отмечается, что на церемонии закрытия выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул важность участия наставников в проекте.

«Самое ценное в наших проектах – это время наставников, лучших управленцев и лучших политиков страны. Это люди с уникальным опытом. То, что они это время используют, чтобы передать свой опыт и знания молодым коллегам, стоит огромной благодарности», — сказал Кириенко.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев в своем выступлении особенно подчеркнул, что те участники полуфинала, которые не попадут на обучение, все равно останутся в зоне внимания.

В свою очередь, первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев отметил, что все полуфиналисты остаются в зоне внимания.

«Во всем, что касается наших законодательных собраний, представительных органов власти, местного самоуправления, мы уже понимаем, что вы – наш резерв. И мы будем обращать внимание не только на тех, кто попадет в финал, но и на тех, кто уже дошел до полуфинала», — добавил он.

Как рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, особо в нынешнем сезоне был существенно увеличен объем предстоящей финалистам программы обучения. По его словам, теперь это около 500 учебных часов, разбитых на шесть профильных модулей.

«Особенно важно, что теперь образовательная программа стала, по сути, частью конкурсного отбора – только ее успешное прохождение даст финалисту право претендовать на победу в проекте», — сказал он.

Напомним, очный этап стартовал 12 мая с контрольного тестирования, где участникам нужно было подтвердить результаты дистанционного этапа. Затем с 13 по 15 мая проходил цикл оценочных мероприятий, определивших финалистов. На площадке также состоялись панельные дискуссии с победителями первого сезона, наставниками и участниками программы «Время героев».

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