24% пользователей применяют один и тот же пароль для всех сервисов, несмотря на то, что 79% осознают небезопасность такого подхода, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компаниями СберМаркетинг и BI.ZONE. Разные пароли используют 60% респондентов, а 16% затруднились ответить.

Самым популярным паролем в 2024 году вновь стал 123456, в топ-5 также вошли password и qwerty123. Для защиты данных 39% россиян подключают двухфакторную аутентификацию везде, где возможно, 42% — только для важных сервисов, а 19% обходятся без нее.

По данным исследования, кибермошенничество остается острой проблемой: 97% россиян сталкивались с ним за последний год. По данным Банка России, в 2024 году мошенники похитили свыше 27 млрд рублей. Телефонное мошенничество лидирует — 79% получали такие звонки, а 62% либо сами стали жертвами, либо знают о подобных случаях.

Мошеннические рассылки в мессенджерах затронули 42%, email-рассылки — 35%, а фишинговые сайты — 21%. Дипфейки также набирают популярность: 81% россиян знают о подделке изображений, голоса или видео. Злоумышленники активно используют фишинговые сайты, копирующие бренды (70% случаев), и маскируются под известные компании.

«Полученные данные показывают, что уровень знаний и устойчивость населения к действиям мошенников пока низкие. Злоумышленники создают поддельные сайты, ведут коммуникацию от лица популярных брендов по электронной почте и в мессенджерах. Поэтому мы рекомендуем пользователям всегда сохранять внимательность. Компаниям же для превентивной защиты и сохранения репутации бренда стоит использовать решения классов DRP (digital risk protection), antifraud и mail security», — отметил Муслим Меджлумов, директор по продуктам и технологиям BI.ZONE.

Эксперты призывают активнее использовать многофакторную аутентификацию и повышать цифровую грамотность, чтобы минимизировать риски.