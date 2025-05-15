На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты ЭИСИ рассказали о важности исторической памяти

Хинштейн: Великая Победа для Курской области особенно важна
close
eisr.ru

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол «Великая Победа как наш главный символ» в пресс-центре МИЦ «Известия». Участники подчеркнули, что подвиг советского народа в Великой Отечественной войне остается фундаментом единства россиян, связывая поколения и поддерживая патриотизм, сообщили организаторы.

«В год 80-летия Победы мы не только с глубоким уважением вспоминаем героев прошлого, разгромивших врагов в самой кровопролитной в истории человечества войне, но и обращаем свой взор к современным защитникам Отечества», — отметил доцент Финансового университета Павел Данилин.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн добавил, что в регионе, где 80 лет назад освобождали земли от фашистов, сегодня потомки солдат Победы борются с новыми угрозами, а местные жители массово поддерживают фронт.

Среди прочих скреп, которые существуют в современном обществе политолог ЭИСИ Владимир Шаповалов подчеркнул роль российского цивилизационного кода, основанного на патриотизме и коллективизме.

«Это особенно важно помнить в год 80-летия Великой Победы, когда Россия продолжает выполнять свою историческую миссию по защите мира от нацизма», — заявил он.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Денис Майданов отметил, что Победа — ключевой символ в российском искусстве, формирующий ценности семей через литературу, кино и музыку. Эксперты сошлись во мнении, что историческая память продолжает вдохновлять россиян на защиту суверенитета и культурных традиций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами