Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол «Великая Победа как наш главный символ» в пресс-центре МИЦ «Известия». Участники подчеркнули, что подвиг советского народа в Великой Отечественной войне остается фундаментом единства россиян, связывая поколения и поддерживая патриотизм, сообщили организаторы.

«В год 80-летия Победы мы не только с глубоким уважением вспоминаем героев прошлого, разгромивших врагов в самой кровопролитной в истории человечества войне, но и обращаем свой взор к современным защитникам Отечества», — отметил доцент Финансового университета Павел Данилин.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн добавил, что в регионе, где 80 лет назад освобождали земли от фашистов, сегодня потомки солдат Победы борются с новыми угрозами, а местные жители массово поддерживают фронт.

Среди прочих скреп, которые существуют в современном обществе политолог ЭИСИ Владимир Шаповалов подчеркнул роль российского цивилизационного кода, основанного на патриотизме и коллективизме.

«Это особенно важно помнить в год 80-летия Великой Победы, когда Россия продолжает выполнять свою историческую миссию по защите мира от нацизма», — заявил он.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Денис Майданов отметил, что Победа — ключевой символ в российском искусстве, формирующий ценности семей через литературу, кино и музыку. Эксперты сошлись во мнении, что историческая память продолжает вдохновлять россиян на защиту суверенитета и культурных традиций.