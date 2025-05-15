Исследование показало, что постоянная усталость может быть следствием микроинсульта

Проведенное датскими учеными исследование показало, что постоянное чувство усталости может быть следствием микроинсульта, пишет Daily Mail.

Постоянное чувство усталости, которое многие люди списывают на стресс или недостаток сна, может быть следствием перенесенного микроинсульта , о котором человек даже не подозревал. Таковы выводы нового исследования, опубликованного в авторитетном медицинском журнале Neurology.

Исследование показало, что транзиторная ишемическая атака (ТИА), также известная как микроинсульт, может вызывать длительную усталость, сохраняющуюся у пациентов в течение года после эпизода. Респондентам, перенесшим это состояние, предлагалось заполнить анкеты о своем самочувствии и уровне усталости через две недели, а затем через три, шесть и двенадцать месяцев после инцидента. Также всем участникам было сделано сканирование мозга для выявления возможных тромбов и других патологий.

Результаты показали, что уже через две недели после микроинсульта 61% участников отметили повышенный уровень усталости, по шкале выше 12 баллов. Через три, шесть и двенадцать месяцев этот показатель сохранился у каждого второго респондента.

Микроинсульт возникает при кратковременной блокировке кровотока к мозгу и может длиться от нескольких минут до суток, добавили эксперты. Симптомы микроинсульта часто остаются незамеченными: головная боль, мышечная слабость, расстройства зрения — все это легко принимается за временное недомогание. Однако последствия могут оказаться более серьезными, чем кажется на первый взгляд.

Ученые объясняют связь между микроинсультом и устойчивой усталостью тем, что мозг после временного нарушения кровоснабжения начинает работать с большими усилиями, чтобы компенсировать повреждения.

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