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Политолог Карнаухов охарактеризовал гуманизацию противника как преступление

Политолог Карнаухов рассказал о патриотизме, конфликте с Украиной и влиянии ЦИПсО
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«Сорян, это подкаст»

Политолог и ведущий «Соловьев LIVE» Сергей Карнаухов рассказал о настроениях бойцов СВО в рамках проекта «Телега Online» в подкасте «Сорян, это подкаст».

В беседе с журналистом Суреном Каграмановым (Соряном) гость поделился мыслями о работе с Владимиром Соловьевым, специальной военной операции, патриотизме и попытках НАТО дестабилизировать Россию.

Карнаухов, недавно вернувшийся с передовой, рассказал о настроениях бойцов: «Они хотят двигаться дальше. Вот мы часто говорим: «Ребята устали». так и есть, устали, но они понимают, для чего они это делают. Поэтому все хотят дойти до конца, потому что все счета должны быть оплачены». Он также раскритиковал концепцию «гуманизации врага», отвергая идею братства с противником: «Гуманизация противника — это преступление».

Говоря о внешнем давлении, Карнаухов отметил роль ЦИПсО и группы «Рамштайн» в информационной войне против России. Политолог подчеркнул, что такие действия направлены на разжигание внутренней вражды в российском обществе.

Полный выпуск подкаста доступен на платформе «Телега Online».

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