В 2024 году ИРИ поддержал около 70 сериалов

Гендиректор ИРИ Гореславский: про семью можно и нужно снимать

Про семью важно и нужно снимать контент, заявил в рамках авторского шоу «Свидетели и Гогуа» генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

«За прошлый год мы поддержали порядка 70 сериалов. прошлый год был годом семьи объявлен, и мы вывели узкую тему семьи из традиционных ценностей, сделав отдельной линией», — сказал он.

По мнению Гореславского, не нужно пытаться «договориться» с молодым поколением о просмотре «нужного» контента, потому что они будут смотреть то, что им интересно.

«Патриотический контент должен соответствовать высоким стандартам качества. В таком контенте должны быть модные персонажи», — сказал он.

Также Гореславский рассказал о поддержке российской игровой индустрии со стороны ИРИ.

«В 2022 году после ухода иностранных платформ и санкций игровая индустрия в России столкнулась с проблемами. Тогда мы решили предоставить разработчикам финансирование, чтобы они создавали качественные продукты», — отметил он.

Напомним, авторское шоу «Свидетели и Гогуа» выходит в рамках метапроекта «Телега Online».