В Чите пенсионерка помогла лежавшему на земле мужчине и осталась без телефона

В Чите мужчина ограбил пенсионерку, которая пыталась ему помочь

В Забайкальском крае пожилая женщина осталась без телефона, пытаясь помочь незнакомцу, лежавшему на улице. Об этом сообщает УМВД региона.

65-летняя жительница Читы возвращалась домой и увидела мужчину, лежавшего на земле. Пенсионерка подошла к незнакомцу и спросила, не нужна ли ему помощь. Мужчина попросил у нее телефон, чтобы связаться со знакомыми.

Когда телефон оказался в руках незнакомца, он вскочил и убежал. Пенсионерка вызвала полицию и смогла описать внешность злоумышленника. Грабителем оказался ранее судимый 38-летний житель Читы. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Липецке мужчина ограбил 70-летнюю женщину-дворника, угрожая осколком бутылки. Через час нарушителя закона задержали патрульные. Злоумышленник признался, что попытался сдать украденный телефон в несколько ломбардов, но принимать его отказались. Осознав, что получить вознаграждение за украденное не получится, преступник избавился от гаджета. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Ленобласти пенсионерка ограбила пожилую подругу.