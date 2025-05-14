Россияне рассказали о причинах внутренних переездов

Главный мотив для внутренней миграции для россиян (43%) — улучшение качества жизни, включая экологию и инфраструктуру. Эти данные были получены в ходе опроса, проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler&Co.

По данным Росстата, ежегодно около 4 миллионов человек меняют регион проживания. Согласно опросу, 63% респондентов не планируют переезд, 19% рассматривают его без конкретных планов, 5% намерены переехать в ближайший год, а 13% уже имеют такой опыт. Чаще всего россияне выбирают другую область (22%), столичные города (22%), село или деревню (27%) либо небольшой город (10%). Переезд из столицы в регионы привлекает 13%, из области в ее центр — 6%.

Главный мотив для 43% — улучшение качества жизни, включая экологию и инфраструктуру. Для 29% важен климат, для 16% — более высокая зарплата, для 10% — семейные обстоятельства, для 2% — учеба или карьерный рост. При выборе региона 26% ориентируются на близость к природе, 21% — на развитую инфраструктуру, 19% — на хорошую погоду, 16% — на работу по специальности, 11% — на доступное жилье. Культурная среда важна лишь для 7%.

Среди сложностей переезда 30% называют его дороговизну, 28% — поиск жилья, 22% — адаптацию, 20% — трудоустройство. Господдержкой готовы воспользоваться 18%: 9% интересуются программами трудовой мобильности, 4% — переселением из аварийного жилья, 3% — арктической ипотекой, 2% — дальневосточным гектаром. Однако 82% не находят подходящих программ.

Опрос проведен с 5 по 12 мая 2025 года среди 64 586 интернет-пользователей на ресурсах Rambler&Co.