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В Калмыкии первокласснику проломило голову упавшими футбольными воротами

В Калмыкии ребенка придавило футбольными воротами
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Следственное управление СК РФ по Республике Калмыкия

В калмыцком селе Малые Дербеты ребенка придавило упавшими футбольными воротами, пострадавший доставлен в крайне тяжелом состоянии в одну из больниц Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Инцидент произошел вечером 12 мая, семилетний мальчик играл с друзьями в футбол, когда на него рухнули металлические ворота. Ребенок получил тяжелую травму головы.

«Мальчика к нам доставили в очень тяжелом состоянии. Он был без сознания, нужна была помощь специалистов, которые находятся в областном центре. И как можно быстрее. До Волгограда его оказалось везти быстрее, чем в Элисту», — сообщили в Малодербетовской районной больнице.

Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации, у него диагностирован перелом основания черепа. По факту произошедшего доследственную проверку проводит СК Калмыкии.

До этого сообщалось, что в Забайкалье мальчика придавило фрагментами печи в заброшенном здании, спасти его не удалось.

Ранее в Петербурге ребенка придавило упавшим телевизором.

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