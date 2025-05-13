В Подмосковье прошла конференция к 100-летию кончины святителя Тихона

В Подмосковье состоялась конференция, посвященная 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Мероприятие прошло в православном просветительском центре «Усово-Спасское» в Одинцовском округе. Его участниками стали богословы, священнослужители, историки, педагоги, эксперты и представители общественных организаций. Спикеры, среди которых были известные профессора, доктора и кандидаты наук, рассказали о жизни святейшего патриарха Тихона и его вкладе в сохранение ценностей РПЦ.

От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева приветственный адрес зачитал заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.

«Святитель Тихон – выдающийся духовный лидер, который оставил неизгладимый след в истории России. Избранный Патриархом в 1917 году в условиях гражданской войны, революции и разрухи, он сохранил главные ценности РПЦ, активно заботился о духовных нуждах верующих, помогал бедным, спасал людей от голода, поддерживал сирот», — сказал он.

По его словам, святитель Тихон стал символом мужества и мученического подвига, стойко перенося гонения.

«Уверен, что конференция, посвященная 100-летию со дня его кончины, будет способствовать сохранению исторической памяти, даст еще более четкое представление о его вкладе в развитие РПЦ и влиянии на духовную жизнь нашего народа», — добавил Духин.

Конференция завершилась концертом духовной музыки в исполнении праздничного хора Спасского храма села Усово под управлением регента Владимира Губского.

Напомним, святитель Тихон взошел на патриарший престол в один из самых сложных периодов в истории Церкви. Несмотря на гонения, он активно поддерживал верующих, проводил крестные ходы и богослужения. За семь лет своего служения он совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений.