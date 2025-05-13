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В Каменске мать и сын решили заработать и лишились более 3 млн рублей

В Пензенской области мать и сын остались без денег из-за мошенников
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Каменском районе Пензенской области семья осталась без денег, поверив в быстрый заработок на инвестициях. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Каменска. Женщина сообщила, что в конце марта с ней вышли на связь «брокеры» «Европейской фондовой биржи», женщине предложили быстрый заработок на инвестициях.

По указанию звонившего потерпевшая установила на свой телефон приложение для инвестиций и пополнила баланс на 9 тысяч рублей. Как выяснилось позже, приложение оказалось фишинговым, а деньги она перевела на карту физического лица. Через два дня на банковскую карту заявительницы поступили денежные средства в сумме 2 тыс рублей — якобы доход от вложений.

Получив деньги, потерпевшая перевела на указанный счет еще 1,5 млн рублей, половину из которых она взяла в кредит. Женщина рассказала о выгодных инвестициях сыну, который также оформил займ на 1,5 млн рублей под залог квартиры. Представитель «инвестиционного фонда» постоянно был с ними на связи и консультировал их. После того как от вложений перестали поступать проценты, мать с сыном неоднократно пытались вывести свои средства, когда обналичить якобы заработанные деньги не вышло, семья поняла, что общалась с мошенниками. Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербургская пенсионерка из-за аферистов лишилась 3,5 млн рублей и €1600.

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