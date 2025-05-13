Россиянка подняла упавшего ребенка подруги и получила три удара ножом в спину

В Оренбурге полицейские задержали подозреваемую в нападении на приятельницу, женщина трижды ударила подругу ножом в спину во время застолья. Об этом сообщает областное управление МВД.

В одну из больниц Оренбурга была доставлена 37-летняя женщина с ножевыми ранениями. Медики сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Выяснилось, что потерпевшая распивала спиртные напитки вместе со своей подругой.

Во время застолья обвиняемая случайно уронила своего ребенка, приятельница попыталась его поднять и получила три удара ножом в спину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, фигурантке может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Пензенской области 31-летний мужчина избил знакомого табуретом во время конфликта. Потерпевший получил повреждения средней степени тяжести. Подозреваемый был оперативно задержан участковыми и полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Потерпевший получил повреждения средней степени тяжести. Подозреваемый был оперативно задержан участковыми и полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка ударила ребенка ножом в грудь из-за плохой нарезки овощей для новогоднего стола.