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Россиянка подняла упавшего ребенка подруги и получила три удара ножом в спину

В Оренбурге женщина напала с ножом на подругу из-за ребенка
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Depositphotos

В Оренбурге полицейские задержали подозреваемую в нападении на приятельницу, женщина трижды ударила подругу ножом в спину во время застолья. Об этом сообщает областное управление МВД.

В одну из больниц Оренбурга была доставлена 37-летняя женщина с ножевыми ранениями. Медики сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Выяснилось, что потерпевшая распивала спиртные напитки вместе со своей подругой.

Во время застолья обвиняемая случайно уронила своего ребенка, приятельница попыталась его поднять и получила три удара ножом в спину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, фигурантке может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Пензенской области 31-летний мужчина избил знакомого табуретом во время конфликта. Потерпевший получил повреждения средней степени тяжести. Подозреваемый был оперативно задержан участковыми и полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Потерпевший получил повреждения средней степени тяжести. Подозреваемый был оперативно задержан участковыми и полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка ударила ребенка ножом в грудь из-за плохой нарезки овощей для новогоднего стола.

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