В Челябинской области пенсионер инвестировал в мошенников 4,5 млн рублей

Житель Южноуральска оформил три кредита, занял денег у друзей и перевел их мошенникам-инвесторам. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

64-летний пенсионер увидел в сети рекламу, которая предлагала быстрый заработок на инвестициях. Он перешел по ссылке, после чего с ним связался «брокер», который предложил помощь в покупке и продаже акций.

Поверив аферисту, потерпевший оформил в банках три кредита на 1,8 млн рублей, занял у знакомых еще 2,5 млн рублей и перевел все деньги на «инвестиционный счет». Вывести деньги у него не получилось, после чего пенсионер обратился в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Петербурге мошенники обманули блокадницу и убедили ее отдать 250 тыс. рублей. Аферисты позвонили женщине и представились сотрудниками полиции. Они убедили ее, что хотят помочь ей сохранить деньги, и убедили передать наличные курьеру якобы для декларирования. В итоге пенсионерка передала неизвестному мужчине деньги возле подъезда дома, после чего «полицейские» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Калининграде аферисты выманили у пенсионерки 4,5 млн рублей после продажи квартиры.