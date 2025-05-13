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Россиянин обвинил сожительницу в неверности и угрожал ей топором

В Пензенской области мужчина угрожал топором сожительнице
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УМВД России по Пензенской области

Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела из-за ревности, мужчина заподозрил возлюбленную в измене и угрожал ей топором. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 43-летняя жительница Никольского. Женщина сообщила, что поссорилась со своим сожителем. В ходе конфликта мужчина обвинил возлюбленную в неверности и решил добиться от нее признания, угрожая топором.

Злоумышленника задержали, он объяснил свой поступок приступом ревности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем. 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка приревновала сожителя к другой и получила бутылкой по голове.

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