В Челябинске мужчина с пистолетом пытался ограбить торговый павильон

В Центральном районе Челябинска полицейские задержали мужчину, который ворвался с пистолетом в киоск и попытался украсть дневную выручку. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в одном из киосков, в торговую точку ворвался агрессивный мужчина с пистолетом. Он потребовал у продавца дневную выручку, но получил отказ и скрылся. 39-летнего подозреваемого в попытке ограбления задержали спустя полтора часа.

У ранее судимого челябинца изъят пневматический пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Алтае мужчина обокрал бывшую сожительницу и купил себе пивной магазин. 41-летний подозреваемый узнал, что у бывшей возлюбленной остались деньги от продажи жилья, он предложил ей приобрести готовый бизнес в виде магазина по продаже алкогольных напитков. Получив отказ, злоумышленник похитил из ее сумочки денежные средства в размере 550 тыс. рублей и ушел. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее клоун дважды взламывал магазин ради карточек с покемонами.