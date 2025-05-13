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В «Авито» запустили тренажер для школьников в проекте «Урок цифры»

«Авито» расскажет школьникам о технологиях цифровой безопасности
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Пресс-служба «Авито»

«Авито» представил первый собственный тренажер в рамках проекта «Урок цифры», сообщает пресс-служба компании. Новый урок называется «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете».

Организаторами проекта выступили АНО «Цифровая экономика», министерство цифрового развития и связи, а также министерство просвещения РФ.

«Цифровой мир открывает невероятные возможности, но требует осознанности и умения противостоять киберугрозам. Занятие «Урока цифры» не просто учит школьников защищать свои данные», — отметила директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

По ее словам, оно воспитывает поколение, которое будет формировать безопасное онлайн-пространство.

«Помогая детям понять, как работают в синергии технологии антифрода и эксперты, которые занимаются безопасностью пользователей, мы закладываем фундамент для будущего, где доверие и безопасность станут основой цифровой экономики», — добавила она.

В ходе урока школьники узнают о технологиях безопасности на цифровых платформах и специалистах, которые их создают. Учебные материалы включают видеоролик и интерактивные тренажеры, адаптированные для трех возрастных групп: младшей, средней и старшей школы.

Так, младшеклассники научатся создавать надежные пароли и распознавать подозрительные объявления. Ученики 5-9 классов изучат работу антифрод-систем на примере реальных кейсов, освоят навыки анализа информации и предотвращения цифровых угроз. Старшеклассники погрузятся в основы машинного обучения, настроят алгоритмы и разработают планы защиты платформ.

За выполнение заданий они получат виртуальные баллы. Позднее их конвертируют в реальные средства и направят в благотворительные организации, выбранные участниками.

В «Авито» уточнили, что за выполнение заданий участники получат виртуальные баллы, которые позднее конвертируются в реальные средства. Эти средства будут направлены в благотворительные организации, выбранные участниками.

Также в поддержку нового сезона «Урока цифры» компания запустил конкурс. Среди участников, получивших оценку «5+» за прохождение тренажера, разыграют гаджеты и билеты на концерты звезд.

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