«Экспекто патронум»: на Сахалине голый мужчина бродил по двору и выкрикивал заклинания

На Сахалине голый мужчина бродил по двору и выкрикивал заклинания

В Холмске полиция задержала мужчину, который разгуливал голым во дворах жилых домов. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел 13 мая во дворах жилых домов по улице Крузенштерна, обнаженного мужчину заметили местные жители. Незнакомец бродил между припаркованных машин.

«Он разговаривал сам с собой, кричал «Экспекто патронум», что-то говорил про солнце, размахивая руками гулял то по асфальту, то по траве», — рассказали очевидцы.

По словам местных жителей, днем ранее этот же мужчина ночевал в подъезде многоэтажки, а утром вышел на прогулку обнаженным. Прибывший на место наряд полиции задержал хулигана, решается вопрос о его госпитализации.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина нашла в ванной голого незнакомца. Злоумышленник проник в дом, вскрыв окно в спальне. Незваного гостя задержали соседи, на место был вызван наряд полиции. Мужчину доставили в психиатрическую больницу. По предварительной информации он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее голый и окровавленный мужчина с ожогами пришел в психдиспансер под Челябинском.