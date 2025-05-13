Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Экспекто патронум»: на Сахалине голый мужчина бродил по двору и выкрикивал заклинания

На Сахалине голый мужчина бродил по двору и выкрикивал заклинания
close
Global Look Press

В Холмске полиция задержала мужчину, который разгуливал голым во дворах жилых домов. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел 13 мая во дворах жилых домов по улице Крузенштерна, обнаженного мужчину заметили местные жители. Незнакомец бродил между припаркованных машин.

«Он разговаривал сам с собой, кричал «Экспекто патронум», что-то говорил про солнце, размахивая руками гулял то по асфальту, то по траве», — рассказали очевидцы.

По словам местных жителей, днем ранее этот же мужчина ночевал в подъезде многоэтажки, а утром вышел на прогулку обнаженным. Прибывший на место наряд полиции задержал хулигана, решается вопрос о его госпитализации.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина нашла в ванной голого незнакомца. Злоумышленник проник в дом, вскрыв окно в спальне. Незваного гостя задержали соседи, на место был вызван наряд полиции. Мужчину доставили в психиатрическую больницу. По предварительной информации он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее голый и окровавленный мужчина с ожогами пришел в психдиспансер под Челябинском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами