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В больнице Подмосковья появился новый аппарат МРТ

Аппарат МРТ заработал в Воскресенской больнице
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Министерство здравоохранения Московской области

В центре здоровья больницы в Воскресенске появился новый магнитно-резонансный томограф, закупленный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, всего с начала 2025 года в Подмосковье появилось 5 аппаратов МРТ на общую сумму 656 млн рублей.

«Для Воскресенской больницы этот аппарат МРТ стал первым. Введение в работу нового аппарата МРТ позволило повысить доступность исследований для населения округа», — сказал он.

В пресс-службе отметили, что диагностика проводится по направлению лечащего врача бесплатно, по полису ОМС.

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