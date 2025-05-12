В Подмосковье продолжат очищать водоемы по программе «100 прудов и озер»

В Московской области в 2025 году планируется расчистить 20 водоемов в 17 городских округах в рамках реализации программы «100 прудов и озер», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Водоемы для расчистки были выбраны по результатам голосования жителей на портале «Добродел».
Водоемы расчистят в Истре, Сергиевом-Посаде, Электростали, Подольске, Серпухове и других городских округах.
В рамках работ специалисты очистят водоемы от воздушно-водной растительности, поднимут и утилизируют строительный и бытовой мусор, удалят аварийно-опасные деревья.
В рамках данных программ не предусмотрены такие виды работ, как удаление донных отложений (ила, песка, намывов), благоустройство береговой линии и берегоукрепление.
«Очищенные водоемы — это не просто эстетика водоема, это зеркало, отражающее заботу о природе и внимание к потребностям жителей», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.