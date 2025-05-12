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Кибербитва Standoff 15 пройдет в Лужниках

Белые хакеры из 15 стран поборются за $50 000
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Пресс-служба Positive Technologies

Международная кибербитва Standoff 15 пройдет с 21 по 24 мая в рамках киберфестиваля Positive Hack Days в «Лужниках». Более 40 команд атакующих и защитников из 15 стран, включая Францию, Италию, Россию, Казахстан, Вьетнам и ОАЭ, сразятся за призовой фонд в $50 000. Об этом сообщается на официальном сайте киберфестиваля. Участники будут атаковать и защищать инфраструктуру виртуального государства, охватывающую семь ключевых отраслей.

Positive Hack Days, поддерживаемый Минцифры России и Правительством Москвы, соберет экспертов по информационной безопасности со всего мира. Участники Standoff 15 протестируют инфраструктуру, включающую металлургию, энергетику, нефтегаз, банковский сектор, городскую среду, авиацию и логистику. Инфраструктура насчитывает свыше 600 единиц ПО и устройств, включая импортозамещенные Linux-домены и решения на базе Системы быстрых платежей. Физические макеты и визуализация позволят зрителям наблюдать последствия атак: от отключения света до сбоев в банковских приложениях.

Красные команды (белые хакеры) протестируют передовые техники атак, такие как обход двухфакторной аутентификации, эксплуатация переполнения буфера и обман DNS-кэширования. Всего доступно более 120 критических событий, за которые начисляются очки в зависимости от сложности. Синие команды займутся защитой и расследованием атак, фиксируя инциденты или предотвращая их в реальном времени.

В кибербитве участвуют команды из 15 стран. Более 30 красных команд, включая лидеров из Юго-Восточной Азии, отобраны по итогам предыдущих Standoff, Международных игр по кибербезопасности и апрельского квалификационного тура, где за 5 мест боролись 40 коллективов. Синих представляют 13 команд защитников. Жюри из экспертов Standoff и ESC обеспечит соблюдение правил и проверку отчетов.

Кибербитва проходит при поддержке ведущих российских IT-компаний. Standoff 15 станет не только соревнованием, но и платформой для обмена опытом, укрепляющей глобальную кибербезопасность.

Rambler&Co — генеральный медиапартнер. «Лента.ру», «Газета.Ru» — информационные партнеры киберфестиваля Positive Hack Days.

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