Майские праздники россияне провели в Турции, Белоруссии и Казахстане

Майские выходные в этом году провели за границей на 11% больше россиян, чем годом ранее, спрос на зарубежные туры вырос на 43%. В топе у наших соотечественников остается Турция, а вот самым быстрорастущим направлением стал Вьетнам. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» и «Слетать.ру».

Турция остается главным магнитом для российских туристов – страна приняла 15% путешественников. За ней следуют Белоруссия (12%), Казахстан (8%), ОАЭ и Египет. Однако настоящей сенсацией на этих майских праздниках стал Вьетнам, куда турпоток вырос на 182%. Тунис (+114%) и Иордания (+88%) также вошли в тройку лидеров по приросту.

Африканские страны привлекли на 40% больше россиян, чем в прошлом году. Помимо Туниса рост показали Марокко (+67%), Египет (+42%) и ЮАР (+27%). В Азии Вьетнам обошел конкурентов, но интерес растет и к Китаю (+65%), Японии (+52%), Сингапуру (+43%), Индонезии и Монголии (по +34%). Турпоток в Европу вырос лишь на 4%.

Страны СНГ показали уверенный подъем на 22%, компенсируя прошлогодний спад.

Туры в Турцию подорожали на 10,8%, в ОАЭ — на 8,2%, в Египет — на 4,7%. В то же время Таиланд стал доступнее на 10,2%.