В Англии супруги вернулась из отпуска и узнали, что вокруг их участка построили 129 домов

LADBible: вокруг участка супругов построили 129 домов, пока они были в отпуске

В Англии супруги вернулись из шестимесячного отпуска и узнали, что вокруг их дома построили 129 домов, пишет LADBible.

Супруги из Северного Девона были шокированы, когда после шестимесячного отсутствия вернулись в свой дом и обнаружили, что их участок теперь окружен строящимся жилым комплексом из 129 домов. Пара, владеющая недвижимостью с 1992 года, утверждает, что не была должным образом проинформирована о планах застройки.

По словам мужа и жены, новые двухэтажные дома лишили их приватности, перекрыли солнечный свет и превратили их некогда уютный дом в «наименее желанный».

«Мы не могли поверить своим глазам, когда увидели эти здания прямо у нашего забора. Теперь мы живем как в аквариуме, а наш сад больше не получает достаточно солнца», — жалуются пенсионеры.

Застройщик Tilia Homes, получивший разрешение от Совета Северного Девона в 2021 году, заявляет, что все работы ведутся в рамках утвержденного плана. Компания пообещала обсудить проблемы семьи лично и напомнила, что проект включает создание общественных пространств и инвестиции в местную инфраструктуру.

Совет Северного Девона подтвердил, что рассматривает жалобу супругов, но подчеркнул, что все вопросы влияния застройки были учтены при утверждении проекта.

Ранее мужчину, не платившего по ипотеке 23 года, выселили из дома.