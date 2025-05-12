На сайт «Русофобы» добавили новых недругов России

Еще 6 человек попали в базу сайта «Русофобы»

База сайта «Русофобы» пополнилась новыми людьми, сообщает Telegram-канал «Русофобы.ru».

В базу сайта добавили активиста и блогера, возглавлявшего российское молодежное оппозиционное движение «Пора», Андрея Сидельникова (признан в РФ иностранным агентом), заместителя командира украинского вооруженного формирования «Легион свобода России» (организация запрещена в России) Максимилиана Андронникова, представителя экстремистской организации «Комитет Башкирского национального движения за рубежом» Айгуль Гимранову-Лион, модератора уличных акций протеста в Европе Дмитрия Низовцева, актера, поддерживающего Украину, Анатолия Вайсмана (признан в РФ иностранным агентом), а также представителя сепаратистской организации «Комитет народов Северного Кавказа» Шамиля Албакова.

В Telegram-канале отметили, что эти люди являются «фальсификаторами истории на гособеспечении из Украины».

Ранее на сайт «Русофобы» добавили представителей из «Нужной газеты» (Абхазия), «Конгресса Ойрат-Калмыцкого народа», движения «Малиновый Клин – Independent Kuban», «Бурятского национального движения» и «Фонда Свободная Якутия».