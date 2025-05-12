Открылся прием заявок на 35-й фестиваль Red Apple

Международный фестиваль рекламы Red Apple объявил о старте приема заявок на 35-й сезон. Заявки принимаются до 3 сентября 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля. В юбилейном году организаторы фестиваля вводят новые форматы, обновляют систему оценки и акцентируют внимание на социальной ответственности.

Red Apple остается ведущим рекламным фестивалем России, объединяя профессионалов в областях креатива, маркетинга и рекламы. В 2025 году деловая программа и церемония награждения пройдут 13 ноября в рамках Дня контента и креатива на Национальном рекламном форуме. Впервые фестиваль представил амбассадоров из России и Бразилии для укрепления международного сотрудничества.

Евгения Арабкина, исполнительный креативный директор Serviceplan и амбассадор Red Apple, считает, что фестиваль вносит значимый вклад в развитие креативной индустрии: «Фестиваль пробуждает тот самый креативный азарт, который становится топливом для запуска инновационных проектов многих команд — как агентских, так и клиентских. А это двигает всю коммуникационную индустрию вперед».

По мнению амбассадора Red Apple в Бразилии Сиро Рибейро Роча, фестиваль позволяет не только доказать самому себе силу своих идей, но и представить их на международном уровне.

В этом году организаторы фестиваля обновили механизм оценки и адаптировали форму подачи заявок под каждый конкурсный блок.